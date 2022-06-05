Окупанти поширили фейк про відключення українських операторів у Запорізькій області "за рішенням РНБО"

Україна не відключала і не відключатиме громадян від мобільного звʼязку.

Україна не відключала і не буде відключати українців від мобільного звʼязку. Один із операторів здійснив фейкову розсилку з повідомленням про те, що РНБО ухвалила рішення припинити надавати послуги українським операторам у Запорізькій області.

Ця інформація є черговою інформаційно-психологічною операцією Росії. Жодних подібних рішень РНБО не ухвалювала і не могла цього зробити, повідомили в Держспецзвʼязку.

"Нещодавно російські окупанти відключили український зв’язок на Херсонщині й намагалися звинуватити у цьому українську владу. Цього разу ворогами була проведена спецоперація з розсиланням від номера [email protected] брехливого повідомлення про відключення зв’язку", – зазначили в повідомленні.

Держспецзʼязку нагадало, що в разі зникнення мобільного зв’язку та Інтернету можна отримувати достовірну офіційну інформацію на середніх хвилях радіо (частоти 1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів, а також на розкодованих супутникових каналах за такими параметрами:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.

У разі спроб окупантів підключити мережі Інтернет на захоплених територіях до російських систем, які перебувають під повним контролем спецслужб, радять бути максимально обережними під час спілкування, а також використовувати VPN під час входу в мережу.

Нагадаємо, в травні в Херсонській та частині Запорізької області окупанти вимкнули мобільний звʼязок та Інтернет. Ворог роздає сім-картки своїх операторів. Мешканці тимчасово окупованих територій подекуди змушені їх брати, оскільки це єдина можливість звʼязатися з близькими.