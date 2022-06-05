​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти поширили фейк про відключення українських операторів у Запорізькій області "за рішенням РНБО"

Україна не відключала і не відключатиме громадян від мобільного звʼязку. 

Україна не відключала і не буде відключати українців від мобільного звʼязку. Один із операторів здійснив фейкову розсилку з повідомленням про те, що РНБО ухвалила рішення припинити надавати послуги українським операторам у Запорізькій області.

Ця інформація є черговою інформаційно-психологічною операцією Росії. Жодних подібних рішень РНБО не ухвалювала і не могла цього зробити, повідомили в Держспецзвʼязку. 

"Нещодавно російські окупанти відключили український зв’язок на Херсонщині й намагалися звинуватити у цьому українську владу. Цього разу ворогами була проведена спецоперація з розсиланням від номера [email protected] брехливого повідомлення про відключення зв’язку", – зазначили в повідомленні. 

Держспецзʼязку нагадало, що в разі зникнення мобільного зв’язку та Інтернету можна отримувати достовірну офіційну інформацію на середніх хвилях радіо (частоти 1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів, а також на розкодованих супутникових каналах за такими параметрами:

  • супутник: Hotbird 13;
  • частота: 11 219 МГц;
  • поляризація: H (горизонтальна);
  • символьна швидкість: 29 900;
  • корекція помилок: FEC 3/5.

У разі спроб окупантів підключити мережі Інтернет на захоплених територіях до російських систем, які перебувають під повним контролем спецслужб, радять бути максимально обережними під час спілкування, а також використовувати VPN під час входу в мережу.

Нагадаємо, в травні в Херсонській та частині Запорізької області окупанти вимкнули мобільний звʼязок та Інтернет. Ворог роздає сім-картки своїх операторів. Мешканці тимчасово окупованих територій подекуди змушені їх брати, оскільки це єдина можливість звʼязатися з близькими. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також