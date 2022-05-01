На Херсонщині та в частині Запорізької області росіяни вимкнули звʼязок

В Херсонській та частині Запорізької областей окупанти вимкнули звʼязок та Інтернет. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах", – пояснив він.

Роботи з підключення вже ведуться, зв’язок буде відновлено.

Нагадаємо, через дії окупантів телефонний звʼязок було вимкнено на частині Харківської області. Перебої зі звʼязком та Інтернетом є й у інших регіонах.