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На Херсонщині та в частині Запорізької області росіяни вимкнули звʼязок

Українським стільниковим операторам відключили обладнання. 

На Херсонщині та в частині Запорізької області росіяни вимкнули звʼязок
Фото: Діалог

В Херсонській та частині Запорізької областей окупанти вимкнули звʼязок та Інтернет. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах", – пояснив він. 

Роботи з підключення вже ведуться, зв’язок буде відновлено.

Нагадаємо, через дії окупантів телефонний звʼязок було вимкнено на частині Харківської області. Перебої зі звʼязком та Інтернетом є й у інших регіонах.

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