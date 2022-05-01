Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину, на Херсонщині продовжуються вибухи, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

У Запорізькій області тривають локальні бої по всій лінії зіткнення, артилерійські обстріли військових позицій українських воїнів та мирних кварталів сіл, селищ та міст регіону. Про це йдеться у зведенні від ОВА.

На Дніпропетровщині вночі і ранком – тривоги. Один обстріл Зеленодольськоі громади. Влучили по околиці одного з сіл громади. Ніхто не постраждав. Детальна інформація уточнюється.

У Харкові ніч минула порівняно спокійно, були поодинокі обстріли східних житлових районів, постраждалих немає. За добу по місту та області внаслідок обстрілів окупантів виникли 9 пожеж, зокрема – в Ізюмському, Харківському районі та Чугуївському. В Ізюмі тривають бої.

На Луганщині за добу 19 разів росіяни відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл. Масовані артилерійські обстріли витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, Рубіжне та Попаснянщина. Вночі був обстріл Рубіжного. 1 загиблий, 1 поранений. У Комишувасі (поблизу Попасної) зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін.

На Донеччині – активні бойові дії по всій лінії фронту. За вчорашню добу – 9 поранених цивільних, з них четверо дітей. Зранку – повідомлення про смерть цивільного у Лимані. Він був поранений учора ввечері. В Марʼїнській ВА перебито електромережу, через що знеструмлено Красногорівку. Триває евакуація, за добу вивезли 435 людей.

В Херсонській області тривають вибухи та обстріли. Ситуація залишається складною.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Гірської громади евакуюватися, поки ситуація не погіршилися ще більше. Евакуація з Попасної тимчасово зупинена через обстріл двох автобусів.