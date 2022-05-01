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Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві для зустрічі з Зеленським

"Наш обов'язок - бути з вами, допоки битва не завершиться"

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві для зустрічі з Зеленським
Фото: прінт-скрін

До Києва з візитом прилетіла речник Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона вже зустрілася з президентом Зеленським на території Офісу глави держави. 

"Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!", - написав у себе в Телеграм Зеленський. 

"Ми приїхали для того, щоби подякувати вам за те, що ви боретеся за свободу. Ви наразі на передовій боротьби за свободу. Ваша битва - битва нас усіх. Наш обов'язок - бути з вами, допоки ця битва не завершиться", - заявила Пелосі. 

Раніше Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України. Закон було розглянуто Палатою представників та проголосовано сьогодні, 28 квітня. 

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