Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві для зустрічі з Зеленським

"Наш обов'язок - бути з вами, допоки битва не завершиться"

До Києва з візитом прилетіла речник Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона вже зустрілася з президентом Зеленським на території Офісу глави держави.

"Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!", - написав у себе в Телеграм Зеленський.

"Ми приїхали для того, щоби подякувати вам за те, що ви боретеся за свободу. Ви наразі на передовій боротьби за свободу. Ваша битва - битва нас усіх. Наш обов'язок - бути з вами, допоки ця битва не завершиться", - заявила Пелосі.

Раніше Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України. Закон було розглянуто Палатою представників та проголосовано сьогодні, 28 квітня.