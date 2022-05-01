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Німеччина підтримує запровадження ембарго російської нафти - dpa

Берлін успішно знайшов альтернативні джерела.

Німеччина підтримує запровадження ембарго російської нафти - dpa
Фото: Роснефть

Уряд Німеччини підтримує плани країн ЄС щодо запровадження заборони на імпорт російської нафти. Під час останніх попередніх переговорів щодо шостого пакету санкцій Берлін однозначно висловився за запровадження ембарго. Про це з посиланням на урядові джерела повідомляє агентство dpa, передає DW. 

Причиною зміни курсу Берліна є успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти. Кілька днів тому міністр економіки Роберт Габек оголосив, що Німеччині вдалося за вісім тижнів суттєво знизити залежність від російської нафти – з 35 відсотків до початку війни до 12 відсотків.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що Німеччина не платитиме за російський газ у рублях.

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