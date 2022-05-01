Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про можливі провокації росіян під час поминальних днів

Українців закликали утриматися від масових скупчень у церквах та на кладовищах.

Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про можливі провокації ворога під час поминальних днів в Україні. Цього року Проводи припали на 3 травня, хоча традиції залежать від регіону.

Найчастіше українці вшановують памʼять своїх рідних у вихідні. Минулого тижня окупанти показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснили обстріл українців крилатими ракетами, нагадали в Центрі.

У зв’язку із можливими провокаціями з боку російської армії у поминальні дні та можливими ракетними обстрілами рекомендується:

утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах;

в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.

Нагадаємо, не ходити на кладовища цього року закликали українців і в ДСНС. Крім ракетної загрози, лишається ще небезпека замінування, особливо в районах бойових дій та на деокупованих територіях.