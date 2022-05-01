Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє перші пів мільйона євро на відновлення Бучі

Гроші підуть на відновлення зруйнованої інфраструктури і житла, оновлення громадського транспорту і автопарків рятувальних служб.

Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє перші пів мільйона євро на відновлення звільненого від окупантів міста Бучі в Київській області, передає DW.

Серед пріоритетних напрямків робіт - відновлення зруйнованої інфраструктури і житла, оновлення громадського транспорту і автопарків рятувальних служб, йдеться у пресрелізі компанії.

Передбачається, що сума буде збільшена за рахунок благодійних внесків, які фонд залучає від донорів. Із початку війни в Україні Cesvi вже виділив 1,5 мільйона євро на надання гуманітарної допомоги.