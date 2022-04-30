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Трьом посадовцям м. Бурині, включно з мером, повідомили підозру в колабораційній діяльності

Їм інкримінують співпрацю з Росією та матеріальне забезпечення її військових. 

Трьом посадовцям м. Бурині, включно з мером, повідомили підозру в колабораційній діяльності
Фото: Офіс генпрокурора

Меру м. Бурині, його заступнику та депутату міської ради повідомили про підозру у співпраці з державою-агресором та матеріальному забезпеченні її збройних формувань.

За даними слідства, під час окупації росіянами Буринської ОТГ Конотопського району Сумської області вони погодилися на співпрацю з державою-агресором, повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора. 

"Підозрювані здійснювали інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування. Наразі їх затримали правоохоронці, вирішується питання про обрання запобіжних заходів", – зазначили в прокуратурі. 

Усім трьом інкримінують ч.4, ч.6 ст. 111-1 КК України – колабораційну діяльність.  Їм загрожує максимально від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Мером м. Бурині є Віктор Ладуха. 

Нагадаємо, вчора заочні підозри отримали "призначені" окупантами так звані керівник Херсонської міської адміністрації та керівник "обласної адміністрації". Після початку окупації Херсонщини вони пішли на співпрацю з ворогом та погодилися стати нелегітимними "очільниками" псевдоорганів влади. 

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