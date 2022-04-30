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Верещук показала фото зустрічі з визволеними із полону військовими та мирними людьми

Сьогодні додому повернулися 14 українців. 

Віцепремʼєр-міністр – міністр із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук оприлюднила фото зустрічі з військовими та цивільними українцями, яких сьогодні вдалося визволити з полону окупантів.

У дописі в Facebook Верещук зауважила, що намагається особисто зустрічати колишніх полонених. 

Фото: Facebook Ірина Верещук

Сьогодні відбувся восьмий за повномасштабну війну Росії проти України обмін полоненими. Додому повернулися 14 українців: семеро цивільних та семеро військових включно з вагітною. 

Зустріч із повернутими з полону українцями
Фото: Facebook Ірина Верещук
Зустріч із повернутими з полону українцями

Зустріч полонених
Фото: Facebook Ірина Верещук
Зустріч полонених

Верещук повідомила, що під час обмінів полоненими російська сторона намагалася обміняти українське цивільне населення на військовополонених, що прямо заборонено Женевськими конвенціями.

За інформацією української влади, у РФ перебуває більш ніж тисяча заручників – у тому числі майже 500 жінок. Вони перебувають у в'язницях і слідчих ізоляторах в Курську, Брянську, Рязані, Ростові.

Верещук наголошувала, що РФ відмовляється повертати цивільних жінок. За її словами, Київ навіть має намір відмовлятися від обмінів, якщо в списку немає жінок, інакше їх просто не врятувати.

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