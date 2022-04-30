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Джолі на Львівщині провідала постраждали від ракетного удару по вокзалу в Краматорську дітей

Голова ОВА зізнався, що візит акторки був для всіх несподіванкою.

Джолі на Львівщині провідала постраждали від ракетного удару по вокзалу в Краматорську дітей
Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Львівщину. В одному з медзакладів вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Її дуже розчулили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла приватно розповісти пані Джолі про свою мрію", – зазначив очільник ОВА.

"Також пані посол відвідала школу-інтернат. Спілкувалася та фотографувалася з вихованцями. Пообіцяла, що ще приїде", – додав Козицький.

Окрім того, голлівудська акторка поспілкувалася з волонтерами, які надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова, та подякувала їм за працю. Говорила з людьми, яким вдалося виїхати зі зон активних бойових дій, слухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все. 

Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

"Для нас усіх цей візит був несподіванкою. Багато людей, які побачили пані Джолі на Львівщині, не могли повірити, що це дійсно вона. Але від 24 лютого Україна показала усьому світові, що у нас багато неймовірного", – резюмував голова Львівської ОВА. 

Раніше повідомляли, що сьогодні Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська.

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