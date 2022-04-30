​"Сьогодні. Від Порт-Сіті", – у Маріуполі чекають на підтвердження евакуації

Маріупольська міська рада повідомила, що сьогодні, ймовірно, вдасться вивезти мешканців заблокованого росіянами міста на підконтрольну Україні територію.

"З‘явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію. Сьогодні. Від Порт-Сіті. Чекаємо на підтвердження. Віримо", – сказано в повідомленні.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі, але РФ відкидає всі пропозиції.

Нагадаємо, на заводі Азовсталь у Маріуполі лишаються сотні мирних мешканців. В укриття підприємства вони прийшли ще в лютому, коли почався повномасштабний наступ Росії. Всі вони досі чекають евакуації, провести яку не дає ворог.

Згідно з повідомленням Донецької ОВА, на 29 квітня була запланована спроба евакуації цивільних із заводу. Оновленої інформації щодо цього поки немає.

28 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей із Маріуполя та розраховує на підтримку ООН. Під час перемовин Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерреша Росія завдала по Києву ракетного удару.

Перед візитом в Україну Гутерреш відвідав Москву. Прессекретар Гутерріша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі. Однак наступного дня в Кремлі заявили, що "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".