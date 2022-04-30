​Світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі, але РФ відкидає всі пропозиції, - Подоляк

Світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі від російських бомбардувань, але російська сторона відкидає всі пропозиції.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, якого цитує пресслужба "Слуги народу".

"Президент, голова ОП постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли нам переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя. Певні політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російської сторони немає жодної реакції", – сказав Подоляк.

Він наголосив, що росіяни демонструють абсолютну закритість, неготовність розмовляти та йти хоча б на якісь поступки з точки зору гуманістичної складової. Для них символічно знищити Маріуполь і "Азов", який обороняє місто.

"Там кожен день йдуть атаки з максимальним використанням всієї важкої артилерії, авіації для знищення Азовсталі. Росіяни розуміють, що там знаходяться діти, цивільні, але продовжують бомбардувати", - зазначив радник Голови ОП.

Втім, за його словами, і керівництво України, і світові лідери не полишають спроб домовитися.

"У світі є достатньо сміливих людей, зокрема політичних лідерів, які готові виконати посередницьку місію в Маріуполі. Тобто ми їдемо туди, і десятки світових лідерів готові стояти поряд з нами, щоб ми забрали людей. Світ хоче допомогти розв’язати цю велику гуманітарну катастрофу", – запевнив Подоляк.

Нагадаємо, на заводі Азовсталь у Маріуполі лишаються сотні мирних мешканців. В укриття підприємства вони прийшли ще в лютому, коли почався повномасштабний наступ Росії. Всі вони досі чекають евакуації, провести яку не дає ворог.

Згідно з повідомленням Донецької ОВА, на 29 квітня була запланована спроба евакуації цивільних із заводу. Оновленої інформації щодо цього поки немає.

28 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей із Маріуполя та розраховує на підтримку ООН. Під час перемовин Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерреша Росія завдала по Києву ракетного удару.

Перед візитом в Україну Гутерреш відвідав Москву. Прессекретар Гутерріша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі. Однак наступного дня в Кремлі заявили, що "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".