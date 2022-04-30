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За добу ЗСУ знищили 200 окупантів, загалом росіяни втратили понад 23 тис. військових

Найбільші втрати противника спостерігалися на Ізюмському напрямку. 

За добу ЗСУ знищили 200 окупантів, загалом росіяни втратили понад 23 тис. військових

Російські окупанти втратили в Україні понад 23 тис. солдатів та офіцерів, понад 1 тис. танків, 2445 бронемашин та 436 артилерійських систем.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - 23200 (+200) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 1008 (+22) од, 
  • бойових броньованих машин  ‒ 2445 (+27) од, 
  • артилерійських систем – 436 (+1) од, 
  • РСЗВ  - 151 (+0) од, 
  • засоби ППО - 77 (+4) од,
  • літаків – 190 (+1) од, 
  • гелікоптерів – 155 (+0) од, 
  • автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
  • Спеціальна техніка - 32 (+1).
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку на Харківщині

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 29 квітня склали близько 23 000 солдатів.

29 квітня Збройні сили України знищили Су-25 та 9 безпілотників «Орлан-10».

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