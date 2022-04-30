За добу ЗСУ знищили 200 окупантів, загалом росіяни втратили понад 23 тис. військових

Російські окупанти втратили в Україні понад 23 тис. солдатів та офіцерів, понад 1 тис. танків, 2445 бронемашин та 436 артилерійських систем.
Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:
- особового складу - 23200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1008 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
- артилерійських систем – 436 (+1) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 77 (+4) од,
- літаків – 190 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
- Спеціальна техніка - 32 (+1).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку на Харківщині.
Нагадаємо, що загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 29 квітня склали близько 23 000 солдатів.
29 квітня Збройні сили України знищили Су-25 та 9 безпілотників «Орлан-10».