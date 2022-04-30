За добу ЗСУ знищили 200 окупантів, загалом росіяни втратили понад 23 тис. військових

Російські окупанти втратили в Україні понад 23 тис. солдатів та офіцерів, понад 1 тис. танків, 2445 бронемашин та 436 артилерійських систем.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:

особового складу - 23200 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1008 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,

артилерійських систем – 436 (+1) од,

РСЗВ - 151 (+0) од,

засоби ППО - 77 (+4) од,

літаків – 190 (+1) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1701 (+6) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).

Спеціальна техніка - 32 (+1).

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку на Харківщині.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 29 квітня склали близько 23 000 солдатів.

29 квітня Збройні сили України знищили Су-25 та 9 безпілотників «Орлан-10».