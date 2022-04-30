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​Росіяни обстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній, з водіями втрачено зв'язок, - голова ВЦА

Автобуси дісталися населеного пункту та попали під обстріл ворожої ДРГ.

​Росіяни обстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній, з водіями втрачено зв'язок, - голова ВЦА
Попасна (ілюстративне фото)
Фото: Сергій Гайдай Telegram

У Попасній на Луганщині російські війська обстріляли два евакуаційні автобуси.

Про це сьогодні зранку повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.

"Вчора ми евакуювали з Попасної 31 особу. Бажаючих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту та попали під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні. Зв’язку із людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає", - зазначив він.

Нагадаємо, в результаті обстрілів на Луганщині загинула одна людина, троє поранених. Також зруйновано 20 будинків та дві школи. Під обстріл окупантів також потрапив автомобіль волонтерів.

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