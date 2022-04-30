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​Кількість зниклих безвісти в Україні є безпрецедентними у сучасній світовій історії, – МВС

За час російського вторгнення до МВС надійшло понад 7 тисяч заяв про зникнення людей.

​Кількість зниклих безвісти в Україні є безпрецедентними у сучасній світовій історії, – МВС
Фото: МВС

За два місяці повномасштабного вторгнення до правоохоронних органів України надійшло понад 7 тисяч заяв про зникнення людей.

Про це заявила заступниця міністра МВС України Мері Акопян на зустрічі з делегацією Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP). 

За словами Мері Акопян, масштаби вторгнення та, як наслідок, кількість зниклих безвісти в Україні є безпрецедентними у сучасній світовій історії. 

Згодом, близько половини з семи тисяч були розшукані. Також статус неопізнаних отримали близько 2000 тіл загиблих, з яких 1282 згодом опізнали. В рамках кримінальних проваджень на сьогодні призначили 927 експертиз ДНК.

Також, за її словами, МВС звертається по допомогу до країн-партнерів та міжнародних організацій з проханням про постачання реагентів, залучення додаткових експертних груп та створення сучасного єдиного реєстру зниклих безвісти.

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти – міжурядова організація, що займається проблемою осіб, які зникли безвісти внаслідок збройних конфліктів, порушень прав людини і стихійних лих. Штаб-квартира організації знаходиться в Гаазі (Нідерланди).

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