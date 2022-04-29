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На Донбасі Збройні сили знищили 4 танки, 6 БМП, 2 БТР та 5 артилерійських систем

У ході боїв українські воїни знищили 173 російських військових.

На Донбасі Збройні сили знищили 4 танки, 6 БМП, 2 БТР та 5 артилерійських систем
Фото: EPA/UPG

29 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники відбили 4 атаки. 

Про це повідомляє Командування ОТУ «Схід» Збройних сил України. 

У ході боїв українські воїни знищили 173 російських військових, 4 танки, 6 БМП, 2 БТР, 13 артилерійських тягачів, 5 артилерійських систем, 2 мінометних розрахунки та 5 БПЛА. 

Нагадаємо, сьогодні українські військові Операції обʼєднаних сил знищили один літак, 7 безпілотників росіян, 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога. 

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 29 квітня склали близько 23 000 солдатів.

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