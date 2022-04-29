У Бучі російські військові розстріляли священника ПЦУ Мирона Зваричука. Його опізнали на Пасху

В одному із київських моргів знайшли тіло священника Православної Церкви України Мирона Зваричука. Він мешкав у Бучі на вулиці Грушевського й на початку березня вирушив за гуманітарною допомогою.

Тільки тепер рідні вбитого змогли дізнатись про долю отця, який весь цей час вважався безвісти зниклим, пишуть "Факти".

"До нас звернувся син Зваричука Мирона Юрійовича – Володимир. Ми з групою волонтерів дуже вірили в те, що наша перша пошукова операція завершиться хоча б інформацією про те, що зниклий священник Православної Церкви України потрапив у полон", – розповіла депутатка Бучанської міської ради Катерина Українцева.

Уже перші свідчення, які вдалося отримати від мешканців вулиці Яблунській, наштовхнули на думку, що тіло, знайдене в оглядовій ямі автомайстерні на тій же вулиці, може виявитися саме тілом священника.

Зв'язок із ним зник 3 березня 2022 року. Саме в цей день досі не встановлені військовослужбовці підняли український прапор біля міськради, оголосивши, що Буча звільнена. І саме в цей день рашисти ближче до вечора почали окупацію Бучі, зайшовши в район Склозаводської, і просувалися по вулиці Яблунській.

Підняття прапора і розміщення цієї інформації на офіційній сторінці Бучанської міськради стало для багатьох приводом для вільного пересування містом. Люди розраховували на те, що в місті вже безпечно.

"Так, напевно, вирішив і Мирон Юрійович, який опікувався бабусею Катериною, в якої винаймав кімнату. Катерині Михайлівні зателефонувала знайома соцпрацівниця та повідомила, що можна прийти за гуманітарною допомогою, продуктами. По допомогу й вирушив Мирон Юрійович. Ми поспілкувалися із соцпрацівником і з'ясували, що священник отримав допомогу і, повертаючись, вирішив скоротити шлях біля Яблунського кладовища. Інший свідок повідомив нам, що в цей день якийсь чоловік проходив недалеко від їхнього будинку, але зустрів росіян і вирішив бігти… Ми не знаємо, що саме далі сталося. Але свідок зауважив, що неподалік в ямі було виявлено тіло якогось чоловіка. На момент початку пошуку тіла вже не було, та ідентифікувати чоловіка, що біг, свідок не міг", – розповіла депутатка.

Пошуковці долучили сина зниклого до чат-бота в телеграмі з моргів, в які звозили тіла жертв російської агресії в Бучанському районі. Разом з ним щодня переглядали цей чат-бот. На Пасху, ввечері, син у чат-боті впізнав свого батька.

За словами Катерини Українцевої, було зрозуміло, що Мирона Юрійовича затримали, обшукали, забрали телефон, решту особистих речей спалили і автоматною чергою розстріляли священника, скинувши тіло в оглядову яму.

Причину смерті підтвердив і судмедексперт у морзі. Це була автоматна черга в тулуб та голову. Оскільки отвори в потилиці, стріляли зі спини

"Я не знаю, що стало причиною вбивства. Його не роздягали, очевидно, татуювання навіть не бачили. А можливо, вони вирішили, що знайшли «бандерівця», бо Мирон Юрійович з Івано-Франківщини… Отця відспівали в церкві в Києві, в якій він служив. І автобус з труною, в яку поклали одяг священника і хрести, як це має бути при похованні священнослужителя, рушив до Івано-Франківщини, де він вже похований поруч зі своєю мамою", – розповіла Українцева.