27-річний чоловік раніше брав участь в АТО.
На Харківщині окупанти катували військового медика, а потім застрелили його
У селі Гусарівка Ізюмського району Харківської області російські окупанти катували місцевого жителя, який брав участь в АТО як медик, а потім застрелили його.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов. "У с. Гусарівка знайдено тіло 27-річного чоловіка, який як медичний працівник брав участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни. Його тіло має численні садна, прострілені коліна та стопа, черепно-мозкова травма та куля в грудях, що стала причиною смерті", – написав поліцейський у фейсбуці. Окрім того, на дорозі між Гусарівкою та Шевелівкою знайдено автомобіль, який було розстріляно окупантами. В автомобілі були тіла родини: тато, мама та їхній трирічний син.
Раніше повідомляли, що Велика Британія надішле в Україну групу експертів з воєнних злочинів, щоб допомогти розслідувати звірства російських військ.