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На Харківщині окупанти катували військового медика, а потім застрелили його

27-річний чоловік раніше брав участь в АТО.

На Харківщині окупанти катували військового медика, а потім застрелили його
Фото: facebook.com/Сергій Болвінов

У селі Гусарівка Ізюмського району Харківської області російські окупанти катували місцевого жителя, який брав участь в АТО як медик, а потім застрелили його.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов. "У с. Гусарівка знайдено тіло 27-річного чоловіка, який як медичний працівник брав участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни. Його тіло має численні садна, прострілені коліна та стопа, черепно-мозкова травма та куля в грудях, що стала причиною смерті", – написав поліцейський у фейсбуці. Окрім того, на дорозі між Гусарівкою та Шевелівкою знайдено автомобіль, який було розстріляно окупантами. В автомобілі були тіла родини: тато, мама та їхній трирічний син.

Фото: facebook.com/Сергій Болвінов
"Мені вже не вистачає культурних слів, щоб висловити відношення до цих нелюдів, що прийшли на нашу землю. Ми маємо ще десятки заяв та свідчень мародерства та відкритих грабунків, що спричинили окупанти. Гребуть усе: від кухонних приладів до автомобілів. І це лише один населений пункт. Гадаю, нас чекають ще нові Бучі, Гостомелі, Бородянки", – зазначив Сергій Болвінов.

Раніше повідомляли, що Велика Британія надішле в Україну групу експертів з воєнних злочинів, щоб допомогти розслідувати звірства російських військ.

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