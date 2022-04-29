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Посольство Нідерландів відновило роботу у Києві

Водночас консульський відділ залишається закритим.

Посольство Нідерландів відновило роботу у Києві
Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол

Посольство Нідерландів відновило роботу у Києві.

Про це йдеться у Твіттері міністерства закордонних справ країни.

“Сьогодні в Києві відновить роботу посольство Нідерландів. Посол Йеннес де Мол і невелика команда буде тісно співпрацювати з українською владою та країнами-партнерами на місцях.", - йдеться у повідомленні.

Водночас консульський відділ посольства залишається закритим.

Рекомендації щодо подорожей до України досі є червоними.

Нагадаємо, громадяни Росії більше не можуть подавати документи на нідерландську візу в посольстві Нідерландів у Москві.

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