Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол

Посольство Нідерландів відновило роботу у Києві.

Про це йдеться у Твіттері міністерства закордонних справ країни.

“Сьогодні в Києві відновить роботу посольство Нідерландів. Посол Йеннес де Мол і невелика команда буде тісно співпрацювати з українською владою та країнами-партнерами на місцях.", - йдеться у повідомленні.

Водночас консульський відділ посольства залишається закритим.

Рекомендації щодо подорожей до України досі є червоними.

Today the Dutch embassy will reopen in Kyiv. Ambassador @jennesdemol1 and a small team will work closely with Ukrainian authorities and partner countries on the ground.



Please note that the consular section of the embassy remains closed. Travel advisory for #Ukraine remains red. — Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) April 29, 2022

Нагадаємо, громадяни Росії більше не можуть подавати документи на нідерландську візу в посольстві Нідерландів у Москві.