Від окупантів звільнено село Руська Лозова, з якого обстрілювали Харків

Від окупантів звільнено село Руська Лозова в Харківській області.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Населений пункт звільнено силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського.

Наразі він повністю під контролем ЗСУ.

“Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків – Бєлгород”, – йдеться в повідомленні.

Саме з цього передмістя в часи окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.

Нагадаємо, вчора ЗСУ повернули під контроль Кутузівку Харківської області. Минулого тижня українські військові звільнили від російських окупантів вісім населених пунктів у Херсонській області.