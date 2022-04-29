Киян закликали не використовувати власний транспорт через брак пального

Потреби армії та захисників у паливі – у пріоритеті, містяни можуть використовувати громадський транспорт.

Влада Києва закликала мешканців столиці не пересуватися власним транспортом без нагальної потреби. Це повʼязано з браком палива, повідомили на сторінці КМДА у Facebook. Місто має інші пріоритети забезпечення пальним – це потреби армії та наших захисників.

"Кияни, якщо ви повернулися у столицю, будь ласка, за можливості користуйтеся громадським транспортом. Ті, хто перебуває у безпечних місцях, будь ласка, зачекайте з поверненням", – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що в місті нема проблем з громадським транспортом – працюють 62 автобусні, 16 трамвайних маршрутів і 25 тролейбусних. Також їздить метро.

У соцмережах тим часом поширюються фото та відео черг на АЗС – особливо бракує 95-го бензину.

Нагадаємо, керівник Київської військової адміністрації закликав киян не повертатися в місто через загрози ракетних ударів. Насамперед заклик стосується студенів, жінок з маленькими дітьми та людей похилого віку.