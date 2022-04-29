Зараз загрози захоплення столиці немає, але з поверненням краще почекати, – Київська військова адміністрація

Наразі безпосередньої загрози захоплення столиці немає, але через ракетні удари з поверненням киянам краще зачекати.

Про це повідомили в Telegram Київської військової адміністрації. Її командувач генерал-майор Микола Жирнов зауважив, що міська влада просить не повертатися студентів, жінок з маленькими дітьми та людей похилого віку.

"Загроза для Києва не зникла! Вчорашні ракетні удари є цьому підтвердженням. Враховуючи останні події, повʼязані із пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території рф, а також риторикою путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза навпаки зросла", – підкреслив він.

Жирнов додав, що внаслідок учорашнього ракетного удару по Києві частково зруйновано 1 та 2 поверхи багатоповерхівки. Там також виникла пожежа.

Оновлено. Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що, крім 10 постраждалих, рятувальники під завалами виявили і тіло загиблої людини.

Нагадаємо, учора в Київ влучили ракети вперше за тривалий час. Удар припав на Шевченківський район. Чотири людини було госпіталізовано.

Крім того, декілька ракет влучили в обʼєкт інфраструктури Фастова, що на Київщині.

Міська влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати під час сирен в укриттях.