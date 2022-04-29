219 українських дітей загинули, ще 398 поранені внаслідок російської агресії, - Офіс генпрокурора

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - підкреслили в ГПУ.

Закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, яка стала сумним символом злочинів РФ

Станом на ранок 29 квітня відомо про 219 загиблих дітей та 398 поранених через збройну агресію РФ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в ГПУ.

За інформацією Офісу генпрокурора, найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 139,

Київській - 115,

Харківській - 95,

Чернігівській - 68,

Херсонській - 44,

Миколаївській - 43,

Луганській - 37,

Запорізькій - 27,

Сумській - 17,

м.Києві - 16,

Житомирській - 15.

Ювенальним прокурорам стали відомі нові випадки загибелі та поранення українських дітей:

в перший тиждень березня на автодорозі біля с. Красне на Чернігівщині на міні підірвався автомобіль в результаті чого загинули діти 2 та 14 років.

7 березня під час артобстрілу окупантами Романівського мосту в м. Ірпінь отримав контузію 10-річний хлопчик.

28 квітня внаслідок обстрілу ворожими військами с. Циркуни Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.

28 квітня внаслідок обстрілу Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких - дитина.

11 квітня в Харкові внаслідок артобстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик.

21 квітня до лікувального закладу Дніпропетровщини доставили 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів окупантами Маріуполя.

"1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, у Рубіжному росіяни викрадають дітей і під страхом їх розстрілу змушують матерів "шпигувати". Тим часом на Херсонщині 58 дітей-сиріт переховуються понад місяць у підвалі місцевої церкви.