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219 українських дітей загинули, ще 398 поранені внаслідок російської агресії, - Офіс генпрокурора

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - підкреслили в ГПУ.

219 українських дітей загинули, ще 398 поранені внаслідок російської агресії, - Офіс генпрокурора
Закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, яка стала сумним символом злочинів РФ
Фото: Роман Кулик

Станом на ранок 29 квітня відомо про 219 загиблих дітей та 398 поранених через збройну агресію РФ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в ГПУ.

За інформацією Офісу генпрокурора, найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 139, 
  • Київській - 115, 
  • Харківській - 95, 
  • Чернігівській - 68, 
  • Херсонській - 44, 
  • Миколаївській - 43, 
  • Луганській - 37, 
  • Запорізькій - 27, 
  • Сумській - 17, 
  • м.Києві - 16, 
  • Житомирській - 15.

Ювенальним прокурорам стали відомі нові випадки загибелі та поранення українських дітей:

  • в перший тиждень березня на автодорозі біля с. Красне на Чернігівщині на міні підірвався автомобіль в результаті чого загинули діти 2 та 14 років.
  • 7 березня під час артобстрілу окупантами Романівського мосту в м. Ірпінь отримав контузію 10-річний хлопчик.
  • 28 квітня внаслідок обстрілу ворожими військами с. Циркуни Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.
  • 28 квітня внаслідок обстрілу Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких - дитина.
  • 11 квітня в Харкові внаслідок артобстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик.
  • 21 квітня до лікувального закладу Дніпропетровщини доставили 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів окупантами Маріуполя.

"1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, у Рубіжному росіяни викрадають дітей і під страхом їх розстрілу змушують матерів "шпигувати". Тим часом на Херсонщині 58 дітей-сиріт переховуються понад місяць у підвалі місцевої церкви.

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