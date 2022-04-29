"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - підкреслили в ГПУ.
219 українських дітей загинули, ще 398 поранені внаслідок російської агресії, - Офіс генпрокурора
Станом на ранок 29 квітня відомо про 219 загиблих дітей та 398 поранених через збройну агресію РФ.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в ГПУ.
За інформацією Офісу генпрокурора, найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 139,
- Київській - 115,
- Харківській - 95,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 44,
- Миколаївській - 43,
- Луганській - 37,
- Запорізькій - 27,
- Сумській - 17,
- м.Києві - 16,
- Житомирській - 15.
Ювенальним прокурорам стали відомі нові випадки загибелі та поранення українських дітей:
- в перший тиждень березня на автодорозі біля с. Красне на Чернігівщині на міні підірвався автомобіль в результаті чого загинули діти 2 та 14 років.
- 7 березня під час артобстрілу окупантами Романівського мосту в м. Ірпінь отримав контузію 10-річний хлопчик.
- 28 квітня внаслідок обстрілу ворожими військами с. Циркуни Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.
- 28 квітня внаслідок обстрілу Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких - дитина.
- 11 квітня в Харкові внаслідок артобстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик.
- 21 квітня до лікувального закладу Дніпропетровщини доставили 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів окупантами Маріуполя.
"1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, у Рубіжному росіяни викрадають дітей і під страхом їх розстрілу змушують матерів "шпигувати". Тим часом на Херсонщині 58 дітей-сиріт переховуються понад місяць у підвалі місцевої церкви.