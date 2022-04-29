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Зеленський нагородив 214 захисників України, 14 – посмертно

Про це президент сказав у відеозверненні. Указ іще не оприлюднено.

Зеленський нагородив 214 захисників України, 14 – посмертно
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 214 українських захисників, 14 із них нагороджено посмертно. 

Про це голова держави повідомив під час відеозвернення увечері 28 квітня. Тексту указу на сайті президента наразі нема.

"Підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 214 військовослужбовців Збройних Сил України, із них 14 – посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну, вічна слава усім, хто став на захист держави. Слава Україні!", – заявив президент.

Зауважимо, що днем раніше державними нагородами було відзначено 243 українські захисники. Командувачу Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергієві Наєву президент присвоїв звання Героя України.

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