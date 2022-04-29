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Окупанти випустили по Фастову три ракети, є влучання в інфраструктуру, - ДСНС

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Окупанти випустили по Фастову три ракети, є влучання в інфраструктуру, - ДСНС
Фото: facebook.com/PvkZahid

У четвер, 28 квітня, ввечері окупанти здійснили ракетний удар по інфраструктурному об’єкту в Фастові, Київська область.

Про це повідомила голова речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан телеканалу Суспільне.

"Попередньо відомо про влучення в інфраструктурні об'єкти, на місці працюють ДСНС. Інформація про травмованих уточняється", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, по території Фастівської громади (Київська область) російські загарбники нанесли увечері 28 квітня ракетний удар.

Під час зустрічі генсека ООН із Зеленським у Києві РФ завдала по столиці ракетного удару. Також загарбники обстріляли село на Дніпропетровщині, є загиблий. Під обстріли потрапили також населені пункти Чернігівської області. А Харківщина весь день перебуває під ворожим вогнем, загинуло 5 мирних жителів.

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