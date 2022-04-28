Кремль планує утворити на захоплених територіях "Южну Русь", - Схеми

Заснування нової держави» відбуватиметься у відповідь на «терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини».

Кремль розглядає сценарій щодо утворення на захоплених російською армією територіях званої «Южної Русі», яка є «спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі», так званої «Новоросії часів Катерини Великої» та УРСР. «Заснування нової держави» відбуватиметься у відповідь на «терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини», йдеться у перехопленому документі, який оприлюднили схеми «Схеми».

За даними видання, документ має назву «Манифест Южнорусского народного Собора», він був створений 16 квітня. Його розсилали між собою у владних колах Російської Федерації.

«В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украина мы, в лице Южнорусского народного Собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство Южная Русь», – йдеться у «маніфесті».

Фото: radiosvoboda.org

Головною метою створення «Южної Русі» автори називають «досягнення та захист миру», «повне викорінення нацизму та бандерівщини». І анонсують проведення «всенародного референдуму». Правда, на яких територіях все це планується, не уточнюється.

Через метадані документу журналістам вдалося вставити його автора, це - Романов Роман Миколайович, а комп’ютер належить “ВПП “Єдина Росія”. Чоловік з таким ім’ям є заступник голови центрального виконавчого комітету «Єдина Росія». Закінчив історичний факультет Томського педагогічного університету, де потім викладав. Очолює також вищу партійну школу «Єдиної Росії».

З документом також ознайомлені Андрій Турчак, перший заступник голови ради Федерації Федеральних зборів РФ, секретар генеральної ради партії «Єдина Росія», яки попав під британські санкції, та Дмитро Гризлов - помічник підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якого у ЗМІ називають «спонсором війни на Донбасі».

Нагадаємо, 25 квітня окупанти захопили будівлю Херсонської міськради та ОДА, призначили "своїх" мера та держадміністрації (зрадником виявився колишній мер Володимир Сальдо) та планували 27 квітня проведення "референдуму" для імітації "узаконення російської влади".