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"Їм потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло", – генсек ООН про евакуацію із Азовсталі

Обговорення пропозиції про залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста до евакуації цивільних із "Азовсталі" тривають.

"Їм потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло", – генсек ООН про евакуацію із Азовсталі
Фото: пресслужба ОП

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запевнив, що робить усе можливе для порятунку людей у Маріуполі.

"Хочу сказати вам, пане Президенте, і народу України: ми не здаємося. Ми продовжуватимемо закликати до повного припинення вогню, а також до вжиття негайних практичних заходів для порятунку життів та мінімізації людських страждань. Ефективні гуманітарні коридори, локальне припинення бойових дій, безпечні маршрути для цивільних і постраждалих. Сьогодні мешканці Маріуполя потребують саме такого кроку", – зазначив він на пресконференції за підсумками зустрічі із главою Української держави.

Генсек ООН наголосив, що тисячі цивільних у цьому місті – літні люди, хворі та особи з обмеженою мобільністю – потребують життєво важливої допомоги.

Фото: EPA/UPG

"Їм потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло", – цитує слова Гутерріша пресслужба президента України.

Генеральний секретар ООН повідомив, що під час його нещодавнього візиту до Москви Президент Росії Володимир Путін загалом дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до евакуації цивільних із "Азовсталі". 

"Сьогодні в нас із паном Зеленським була можливість обговорити це питання. Наразі тривають інтенсивні дискусії щодо втілення цієї пропозиції", – повідомив Антоніу Гутерріш.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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