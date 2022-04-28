Нардеп Ковальов прокоментував припинення свого членства в "Слузі народу"

Народний депутат Олексій Ковальов назвав "несподіваним і безпідставним" припинення членства у фракції "Слуга народу" у звʼязку з його поверненням на тимчасово окуповану територію Херсонської області.

Він також не виключив, що "і сам може звернутися до правоохоронців" у відповідь на звернення керівництва СН до Офісу генерального прокурора і СБУ щодо розслідування обставин його перебування на Херсонщині. Про це парламентар повідомив у коментарі "Схемам", пише "Радіо Свобода".

"У цій заяві не дали будь-яких доказів, що я співпрацював, співпрацюю або, можливо, буду співпрацювати з окупованою владою. Тобто це абсолютно голослівна заява, яка не підкріплюється жодними фактами", – заявив Ковальов.

Він додав, що теж може звернутися до глави СБУ та генпрокурора, "щоб вони порушили кримінальну справу і в рамках справи вже досліджували державну зраду, оскільки факт звинувачення в таких тяжких злочинах, я вважаю, це неприпустимо без будь-яких доказів від політичної партії і фракції "Слуга народу".

Ковальов стверджує, що не спілкується з Володимиром Сальдом, якого російські військові самопроголосили "головою" Херсонської обладміністрації. Водночас він каже, що бачився з ним до війни.

Нагадаємо, сьогодні партія "Слуга народу" припинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй парламентській фракції і попросила правоохоронців розслідувати, чи став він на бік російських окупантів у Херсонській області.

У заяві СН зазначено, що Ковальов спілкується з російськими військовими і не бере участі в національному спротиві. Сам політик каже, що надає там гуманітарну допомогу.

Ковальов був обраний у 186 окрузі в Херсонській області. Голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. У грудні 2020-го потрапив у новини як депутат, який роздавав виборцям у своєму окрузі рибу в пакетах.

У грудні минулого року стало відомо, що Ковальов придбав "4 канал", який належав Дмитру Добродомову. Канал задекларовано як "подарунок від батьків".