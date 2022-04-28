Саме вони захоплювали в заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, знущались і били.
Оприлюднено імена та фото 10 російських військовослужбовців, яких підозрюють у катуванні людей у Бучі, – Венедіктова
Прокурори Бучанської окружної прокуратури присвоїли статус підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням у Бучі першим 10 військовослужбовцям 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС Росії.
Про це в соцмережі Facebook написала Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
Статус присвоєно:
- Молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву;
- Рядовому Григорію Наришкіну;
- Рядовому Василю Князєву;
- Єфрейтору Семену Мальцеву;
- Рядовому Сергію Пєскарьову;
- Рядовому Альберту Раднаєву;
- Єфрейтору Михайлу Кашину;
- Єфрейтору Андрію Бізяєву;
- Єфрейтору Дмитру Сергієнку;
- Сержанту Нікіті Акімову.
“У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали в заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били. В хід ішли кулаки і приклади”, – зазначила Венедіктова.
У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку.
“Маємо докази, що, звісно ж, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і “трофейну” побутову техніку. Роль і участь кожного з них у цих злочинах встановлена слідчим шляхом завдяки злагодженій і оперативній роботі прокурорів та поліцейських, а їхні особисті дані допомогли зібрати також журналісти “Слідство Інфо”. Наразі ми перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі”, – йдеться в повідомленні.
Тих, хто впізнає цих російських військовослужбовців і має свідчення про їхню причетність до інших звірств, просять надсилати докази на платформу warcrimes.gov.ua або телефонувати до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.
Нагадаємо, в Україні створять Книгу катів – збірник відомостей про кожного російського воєнного злочинця, причетного до звірств на території України.