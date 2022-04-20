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ДБР проведе спеціальне розслідування у справі Киви

Екснардепа підозрюють у публічних закликах до насильницької зміни влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та пропаганді війни. 

ДБР проведе спеціальне розслідування у справі Киви
Ілля Кива
Фото: facebook.com/kivailya

Суд надав дозвіл на спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата України від ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Киву підозрюють у публічних закликах до насильницької зміни влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та пропаганді війни (ч.3 ст. 109, ч.3 ст. 110, ч.1 ст. 111, ст. 436, ч.2 ст. 436-1 КК України). 

Підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.

“За даними слідства, колишній народний депутат, перебуваючи на території держави-агресора, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Він публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Підозрюваний пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни”, – нагадали у ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проведуть слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, Генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала нову підозру екснардепу Киві наприкінці березня.

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