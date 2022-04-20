Повідомити про пошкоджене житло замість українців у Дії можуть нотаріуси

За українців, які самостійно не можуть повідомити про пошкоджене/знищене майно, зробити це можуть нотаріуси через портал Дія.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
“Нотаріуси можуть заповнювати та подавати на порталі Дія повідомлення від громадян України (їх представників), які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, з моменту введення воєнного стану в Україні”, – йдеться у повідомленні.
Вносити дані потрібно тільки про ваше власне житло – не повністю про зруйнований багатоквартирний будинок, а тільки вашу квартиру.
Нотаріус (або адміністратор центру надання адміністративних послуг) у день звернення особи з метою подання інформаційного повідомлення:
- встановлює особу та повноваження її представника (у разі подання інформаційного повідомлення представником);
- заповнює інформаційне повідомлення, яке формується з використанням Порталу Дія;
- роздруковує зареєстроване інформаційне повідомлення (за бажанням особи).
При цьому вхід нотаріуса на Портал Дія для подання повідомлення відбувається з використанням КЕП нотаріуса.
Як подати заяву на порталі Дія:
- перейдіть за посиланням: https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno,
- авторизуйтеся або зареєструйтеся на порталі,
- заповніть форму,
- перевірте інформацію та відправте повідомлення.
“Очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені Урядом. Якщо ви вже подали заяву про пошкоджене майно в застосунку Дія – на порталі вдруге це робити вже не потрібно. Разом із тим, зважайте, що подання такого повідомлення не звільняє від необхідності подачі заяви до поліції про кримінальне правопорушення”, – зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, з початку війни у Харкові зруйновано 1617 багатоповерхових житлових будинків.
Станом на 11 квітня у мобільному застосунку Дія вже отримано 66 тис. заяв про пошкоджене російськими окупантами майно.