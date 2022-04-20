Повідомити про пошкоджене житло замість українців у Дії можуть нотаріуси

Вносити дані потрібно тільки про вашу квартиру.

За українців, які самостійно не можуть повідомити про пошкоджене/знищене майно, зробити це можуть нотаріуси через портал Дія.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

“Нотаріуси можуть заповнювати та подавати на порталі Дія повідомлення від громадян України (їх представників), які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, з моменту введення воєнного стану в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Вносити дані потрібно тільки про ваше власне житло – не повністю про зруйнований багатоквартирний будинок, а тільки вашу квартиру.

Нотаріус (або адміністратор центру надання адміністративних послуг) у день звернення особи з метою подання інформаційного повідомлення:

встановлює особу та повноваження її представника (у разі подання інформаційного повідомлення представником); заповнює інформаційне повідомлення, яке формується з використанням Порталу Дія; роздруковує зареєстроване інформаційне повідомлення (за бажанням особи).

При цьому вхід нотаріуса на Портал Дія для подання повідомлення відбувається з використанням КЕП нотаріуса.

Як подати заяву на порталі Дія:

перейдіть за посиланням: https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno,

авторизуйтеся або зареєструйтеся на порталі,

заповніть форму,

перевірте інформацію та відправте повідомлення.

“Очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені Урядом. Якщо ви вже подали заяву про пошкоджене майно в застосунку Дія – на порталі вдруге це робити вже не потрібно. Разом із тим, зважайте, що подання такого повідомлення не звільняє від необхідності подачі заяви до поліції про кримінальне правопорушення”, – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, з початку війни у Харкові зруйновано 1617 багатоповерхових житлових будинків.

Станом на 11 квітня у мобільному застосунку Дія вже отримано 66 тис. заяв про пошкоджене російськими окупантами майно.