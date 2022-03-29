Британський королівський адвокат став радником Венедіктової

Говард Моррісон, який 10 років був суддею суду в Гаазі, консультуватиме українську прокуратуру щодо воєнних злочинів РФ.

Генеральна прокурорка Великобританії Свелла Браверман призначила Королівського адвоката, кавалера Найвидатнішого ордена Святого Михайла і Святого Георгія сера Говарда Моррісона незалежним радником Генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Його робота має розпочатися негайно, а саме 28 березня, йдеться у повідомленні на урядовому сайті Великої Британії.

Сер Говард Ендрю Клайв Моррісон KCMG, CBE, QC (народився 20 липня 1949 року) – британський юрист, а з 2011 по 2021 рік – суддя Міжнародного кримінального суду в Гаазі, Нідерланди.

Зазначається, що сер Говард надаватиме незалежні та експертні юридичні консультації Генеральному прокурору України щодо розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Його призначення на посаду – це частина реалізації зобов’язань Генеральної прокурорки підтримувати Україну на шляху до застосування правосуддя проти Росії.

Раніше Генеральна прокурорка Свелла Браверман разом з Офісом Генерального прокурора України підписали спільну заяву про підтримку, в якій було висловлено готовність Великобританії надавати допомогу Україні під час збору доказів злочинів проти людства та воєнних злочинів.

Нагадаємо, прем’єр Британії переконаний, що угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування санкцій проти країни-агресора. Борис Джонсон закликає посилити тиск на Путіна шляхом подальших санкцій і надання Україні військової допомоги.