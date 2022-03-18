ДБР скерувало до суду справу проти нардепа "За майбутнє" щодо ухилення від податків під час продажу квартир

Заарештовано близько 500 квартир, яких він ще не продав.

Справу проти народного депутата групи "За майбутнє" Віктора Мʼялика, який підозрюється в ухиленні від податків під час продажу нерухомості в Петропавлівській і Софіївській Борщагівках, скерували до суду.

Про це повідомили на сторінці ДБР.

Продаж нерухомості він здійснював без реєстрації як фізична-особа підприємець і юридична особа.

"Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволяло знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%", – зазначили в Бюро.

Через це до держбюджету не було сплачено понад 118 млн гривень податків.

Окрім того, заарештовано більш ніж 500 квартир, які народний обранець ще не встиг продати.

У березні минулого року нардепу Віктору Мʼялику оголосили підозру в ухиленні від сплати податків, однак тоді слідство називало збиток у 97 млн гривень. Слідство встановило, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка Київської області багатоквартирних житлових будинків. Після завершення зведення будинків він зареєстрував на себе право власності.