Зеленський підписав указ про створення команди-юристів міжнародників, які займатимуться позовами проти РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо створення делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН стосовно звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга написав у Facebook.

"Дії російського агресора мають чітку кваліфікацію в міжнародному праві – геноцид, воєнні злочини, державний ядерний тероризм. І цей перелік далеко не вичерпний. І вироки над злочинцями будуть. Все буде Україна!" – написав він.

Фото: Андрій Сибіга Facebook

До делегації увійшли Антон Кориневич, Оксана Золотарьова, Олена Зеркаль, Тарас Качка.

Нагадаємо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів Росії в Україні, передавати йому ці матеріали на електронну пошту – otp.informationdesk@icc-cpi.int.

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