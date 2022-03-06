Зеленський підписав указ про створення команди-юристів міжнародників, які займатимуться позовами проти РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо створення делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН стосовно звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Про це заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга написав у Facebook.
"Дії російського агресора мають чітку кваліфікацію в міжнародному праві – геноцид, воєнні злочини, державний ядерний тероризм. І цей перелік далеко не вичерпний. І вироки над злочинцями будуть. Все буде Україна!" – написав він.
До делегації увійшли Антон Кориневич, Оксана Золотарьова, Олена Зеркаль, Тарас Качка.
Нагадаємо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів Росії в Україні, передавати йому ці матеріали на електронну пошту – otp.informationdesk@icc-cpi.int.
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