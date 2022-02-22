10 членів Вищої ради правосуддя пішли з посад (оновлено)

У такий спосіб ВРП припинила виконувати свої повноваження.

Сьогодні 10 членів Вищої ради правосуддя пішли з посад.

Про це повідомив співзасновник і голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

"Щойно відразу 10 членів корумпованої ВРП добровільно пішли з посади. Очевидно, подивилися як проходили вчора співбесіди в Етичній раді з кандидатами на посади і дечого зрозуміли. Лишилися члени: Блажівська, Грищук, Саліхов і Плахтій, які вважають, що пройдуть Етичну без проблем. Побачимо. До кожного з них у суспільства є претензії, цікаво буде подивитися як їх оцінить Етична рада", - написав він у фейсбуці.

Також в складі залишається голова ВРП Всеволод Князєв, на якого як члена ВРП за посадою перевірка не поширюється.

Тепер у ВРП 16 вакансій, які мають бути заповнені... Таким чином, навіть у найгіршому випадку ВРП оновиться доброчесними членами на 16/21, що є більше, ніж на три чверті. Сьогодні розпочинається без перебільшення нова ера в українському судочинстві", - додав Жернаков.

У пресслужбі ВРП заявили, що наразі відставку 10 членів прийнято, тому в такий спосіб Рада припиняє свої повноваження.

"Десять членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням. Позиція членів ВРП щодо того, що повноваження Етичної ради не мають конституційної основи", - йдеться у повідомленні.

У ВРП нагадали, що 8 лютого Етична рада розпочала процедури оцінки одночасно всіх членів ВРП, окрім голови Верховного Суду. У такий спосіб, на думку ВРП, можливість подальшого безперебійного функціонування органу ставилася "у пряму залежність від рішень та дій Етичної ради".

"Подальше функціонування ВРП в рамках такої залежності порушує гарантії діяльності її членів, що є неприпустимим. Наведені обставини спонукали до дострокового складання повноважень більшістю членів Ради правосуддя. Рішеннями Вищої ради правосуддя заяви десяти членів Ради про звільнення за власним бажанням задоволені", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 9 лютого більшість членів ВРП заявили, що готові достроково скласти повноваження, після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП.

8 листопада 2021 року завершилось формування першого складу Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Її створили замість ліквідованої Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП. Легітимність Етичної ради оскаржили в Конституційному Суді.