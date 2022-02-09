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Діяльність Вищої ради правосуддя під загрозою через оцінювання, яке проводить Етична рада

Для повноцінної роботи потрібно 15 членів ВРП, тим часом 14 із них проходять перевірку і змушені достроково скласти повноваження.

Діяльність Вищої ради правосуддя під загрозою через оцінювання, яке проводить Етична рада
Фото: facebook/Вища рада правосуддя

Етична рада не дотрималася вимог закону щодо порядку та черговості оцінювання членів Вищої ради правосуддя. На сьогодні правомочність ВРП перебуває на межі.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

"9 лютого 2022 року Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14-ти діючих членів Вищої ради правосуддя. У той же час оцінювання кандидатів на вакантні посади Етичною радою не розпочато, раніше призначені дати співбесід з кандидатами Етична рада змінила, визначивши новий графік таким чином, щоб спочатку оцінити діючих членів ВРП", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Здійснювати свої повноваження Вища рада правосуддя відповідно до Конституції може за умови, якщо в її складі перебуває щонайменше 15 обраних (призначених) членів ВРП, серед яких більшість становлять судді.

"На сьогодні правомочність ВРП на межі. У її складі працюють 15 членів Ради, тоді як 6 вакантних посад не заповнені... Враховуючи, що Етичною радою такі процедури, попри критичну межу повноважності ВРП та всупереч імперативним вимогам закону, розпочато першочергово з усіх діючих членів ВРП одночасно, це спонукає достроково скласти повноваження більшістю членів ВРП", - заявляють у Вищій раді правосуддя.

Позицію ВРП підтримав Пленум Верховного Суду. За його поданням Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження (ухвала від 3 листопада 2021 року № 165-1(I)2021).

У поданні Пленум наголосив, як пояснили у Вищій раді правосуддя, "на недопустимості порушення принципу інституційної безперервності функціонування ВРП, недопустимості повторного оцінювання членів ВРП, які є суддями та які вже проходили відповідне оцінювання, недопустимості звільнення членів ВРП законом, порушення балансу у визначеному законодавством порядку ухвалення рішень Етичною радою".

"Вважаємо, що такий підхід з боку Етичної ради не має легітимної мети, позаяк має наслідком порушення принципу інституційної безперервності Вищої ради правосуддя, - заявили у ВРП. - Члени Вищої ради правосуддя ... вважають для себе неприйнятною участь у процедурах оцінювання, ініційованих Етичною радою".

Нагадаємо, 8 листопада 2021 року завершилось формування першого складу Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Її створили замість ліквідованої Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП. Легітимність Етичної ради оскаржили в Конституційному Суді.

10 грудня 2021 року виник скандал через те, що Етична рада не надала списку кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. У цей день якраз проводили з'їзд ВРП.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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