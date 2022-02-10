Верховний Суд почав слухання справи Стерненка "про один патрон"

Адвокати наполягатимуть на повному скасуванні вироку йому та Демчуку.

Верховний Суд України почав слухання касаційних скарг адвокатів на вирок Апеляційного суду Одеси стосовно активіста Сергія Стерненка. Мова йде про справу щодо викрадення одеського ексдепутата Сергія Щербича в 2015 році.

Про початок розгляду повідомив адвокат Стерненка Масі Найєм в Facebook. Крім нього, захистом займаються ще три правозахисники.

Руслана Демчука, який також визнаний винним у цій справі, захищає один адвокат.

Раніше захисники Стерненка говорили, що вважають рішення судів попередніх інстанцій відносно Стерненка і Демчука такими, які "прийняті з порушенням норм кримінального процесу, ґрунтуються на неналежних та недопустимих доказах, які ніяким чином не можуть свідчити про їх винуватість".

Вони наполягатимуть на закритті кримінального провадження та повному виправданні.

Нагадаємо, що 23 лютого 2021 Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини – Сергія Щербича. Стерненка визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок отримав і Демчук. Йому присудили сім років позбавлення волі.

Щербич заявляв, що його викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату.

Після вироку Стерненко та Демчук перебували під вартою, аж поки 9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи і відправив їх під домашній арешт.

Новина про вирок Стерненку спричинила масові протести в кількох містах України, наймасштабніші пройшли у Києві. На одній акції, яка відбувалася під Офісом президента, активісти побили скло в будівлі та розписали стіни. Після цього правоохоронці почали декілька кримінальних проваджень за хуліганство, зокрема і щодо одного з організаторів акції Сергія Філімонова.

31 травня рішення щодо цієї справи ухвалив Одеський апеляційний суд. Стерненко був виправданий за обвинуваченням у викраданні в потерпілого 300 гривень, але визнаний винним за зберігання одного патрону 5.45 мм. Точніше – йому схвалили вирок за статтею про викрадення людини, але там закінчився термін давності. Вирок за статтею про носіння вогнепальної зброї скасували, бо пістолет визнали стартовим. Стерненку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік.

Докладно про апеляційний розгляд вироку Стерненку читайте в матеріалі Lb.ua "Апеляційний суд розглянув справу Щербича, у викраденні і пограбуванні якого звинувачують Стерненка та Демчука. Що (не) відомо?".