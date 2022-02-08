Чаус вніс 718 тис. гривень застави

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого підозрюють у хабарництві, вніс заставу у розмірі 718 тис. гривень. Він перебував під цілодобовим домашнім арештом із серпня 2021 року.

Про це повідомив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають Українські Новини.

"Заставу внесено", – повідомили у відомстві.

За інформацією видання, заставу було внесено 7 лютого. Чаус мав внести заставу протягом 5 днів після ухвалення судом відповідного рішення (1 лютого).

Після внесення застави на Чауса буде покладено низку обов'язків, у тому числі утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Термін дії обов'язків – два місяці.

Нагадаємо, суддю Чауса викрили на отриманні 150 тис. доларів хабаря у серпні 2016 року. Гроші він нібито отримав за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Пенсіонерці загрожувало 10-12 років позбавлення волі за статтями про незаконну купівлю, зберігання та збут наркотиків. Але Чаус застосував статтю 69 Кримінального кодексу, яка передбачає м'якше покарання, і дав їй п'ять років умовно.

Отримані гроші суддя Чаус засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати.

Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, але, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя втік за кордон. До квітня 2021 року Чаус перебував у Молдові, коли його викрали невідомі в Кишиневі.

30 липня Чаус в самих трусах знайшовся в одному із сіл Вінницької області, звідки його відвезли до Києва співробітники СБУ. Він перебуває під її охороною.

4 серпня ВАКС обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов’язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет). На перше судове засідання Чаус прийшов у бронежилеті.

Прокуратура просила суд змінити Чаусу запобіжний захід з домашнього арешту на утримання під вартою, проте суд задовольнив клопотання лише частково, призначивши Чаусу заставу у розмірі 717 900 гривень.