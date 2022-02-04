У ДБР підтвердили, що Рябчук, який розстріляв товаришів у Дніпрі, відмовився від усіх показань

Психологічний тиск на підозрюваного у відомстві заперечили.

Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії на заводі "Південмаш" у Дніпрі, відмовився від усіх своїх показань.

Про це з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань повідомили РБК-Україна і LIGA.net.

"Справді, є відповідна заява", – заявили у ДБР.

У Бюро наголосили, що заява Рябчука ніяк не впливає на той масив зібраної доказової бази, якою володіє слідство.

"Тому досудове розслідування триває, чекатимемо на результати", – зазначили у відомстві.

"Стосовно ж якогось там можливого на нього психологічного тиску то ця інформація не відповідає дійсності", – наголосили у ДБР.

Нагадаємо, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук у ніч на 27 січня з автомата розстріляв караул, після чого втік зі зброєю. Серед загиблих – четверо військових і цивільна жінка. Ще пʼятеро осіб отримали важкі поранення.

Депутатка від "Слуги народу", член комітету з правоохоронної діяльності Юлія Яцик повідомила, що, за її інформацією, Рябчука цькували на службі.

Після трагедії на "Південмаші" командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.

Кіровський райсуд Дніпра призначив Рябчуку запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи застави. Комісія має встановити, чи є він осудним. Також проводиться перевірка даних, що Рябчука цькували у військовій частині.

Раніше ДБР спростувало чутки про самогубство Рябчука.