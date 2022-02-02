МВС оприлюднило заяву щодо ДТП із народним депутатом Трухіним

Справу до ДБР передали через дані про те, що за кермом автомобіля «Ауді» міг бути народний депутат України.

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило коментар щодо аварії за участі народного депутата Олександра Трухіна, що трапилась 23 серпня минулого року.

Публікація зʼявилася на сайті МВС після оприлюднення журналістами нових відео з місця аварії, де чітко видно, що Трухін був на місці подіх.

"Народний депутат України є спеціальним суб’єктом кримінального провадження. Кримінальні провадження, в яких він може фігурувати у якості підозрюваного, належать до підслідності Державного бюро розслідувань. Саме через те, що в ході слідтва поліцією були отримані факти, які свідчили, що за кермом автомобіля «Ауді» міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань", – йдеться у повідомленні.

У МВС наголосили, що "всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався «домовитись» із Міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності".

Нагадаємо, аварія за участі депутата "Слуги народу" трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.

1 лютого "Українська правда" опублікувала відео з ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп і досі входить до складу фракції "Слуга народу" і є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Після публікації відео журналістами очільник фракції Давид Арахамія закликав його самостійно вийти зі складу фракції. Арахамія сказав, що він із колегами чекав "офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП".