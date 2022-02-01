Разумков, до складу МФО якого входить Воронько, вважає, що на нардепа чинять тиск.

Народний депутат, член міжфракційного обʼєдання "Розумна політика" Олег Воронько вирішив вийти зі складу фракції "Слуга народу". Він збирається передати заяву при вихід керівництву вже сьогодні.

Про це він оголосив у парламенті 1 лютого. Воронько в коментарі журналістам також повідомив, що його "не допустили" до президента. Парламент вважає, що на нього тиснуть, бо він не голосував за деякі законопроєкти, зокрема щодо земельної реформи та грального бізнесу.

Разумков заявив, що вихід Воронька повʼязаний з "тиском".

"Він у звʼязку з тими подіями і тиском, який на нього чиниться, коли були обшуки в нього і в рідних, в абсолютно надуманій справі, по якій не приходять з обшуками, нічого не вилучають. Просто це засіб створення тиску. Він сьогодні вийшов з фракції "Слуга народу", я впевнений, що це мудрий крок", – висловився Разумков.

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в ефірі каналу "Рада", коментуючи вихід Воронька, зазначив, що це суверенне право депутата.

Воронько є депутатом-мажоритарником, тож вихід із фракції не позбавить його автоматично мандату.

Нагадаємо, 28 січня Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до народного депутата Олега Воронька. Обшуки влаштовані за фактом підробки документів.

Слідчі пояснили, що Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією – порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств. Під час судового розгляду у Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд.

Попередня кваліфікація справи: підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України); службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України); введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України.

Сам Воронько назвав обшуки "політичними репресіями".