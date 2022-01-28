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ДБР прийшло з обшуками до народного депутата МФО "Розумна політика" Олега Воронька

Справа стосується підробки документів. 

ДБР прийшло з обшуками до народного депутата МФО "Розумна політика" Олега Воронька
Обшуки в Олега Воронька
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до народного депутата Олега Воронька, який входить до складу міжфракційного обʼєднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Першим про слідчі дії у Telegram повідомив Разумков. Він сказав, що разом із колегами по МФО виїхав до Воронька, і що вважає звинувачення "притягнутими за вуха" та елементом політичного переслідування.

У Державному бюро розслідувань заявили, що обшуки влаштовані за фактом підробки документів. 

"Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств. Під час судового розгляду у Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд", – пояснили слідчі. 

Попередня кваліфікація справи:

  • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України);
  • службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);
  • введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).

Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб. 

Олег Воронько є депутатом фракції "Слуга народу", але після створення МФО Разумкова приєднався до нього. 

Воронько займався реалізацією проєктів в ІТ-сфері: управлінням бізнес проєктами, розповсюдженням програмних продуктів, цифрових терміналів, фото і контент кіосків, розробляє технологію захисту цифрової техніки та електроніки від пошкоджень під час падіння. Засновник "Інстант Фудс Груп" і ТОВ "Агротрейд груп".

Коміте виборців України заявляв, що в 2021 році Воронько отримував з бюджету компенсацію на оренду житла в Києві, при цьому його статки сягають близько 129 млн гривень. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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