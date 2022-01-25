​«Дана команда не панікувати»: парламент нарешті розпочав роботу у новому році

Після 38 днів зимових канікул народні обранці на першому пленарному засіданні у новому році з ініціативи усіх фракцій, окрім ОПЗЖ, проголосували за звернення до ООН, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав щодо неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Росії. Тема можливої війни також була номер один і в кулуарах. Представники президентської партії в унісон з урядовцями запевняли, що реальної загрози повномасштабного воєнного вторгнення Путіна немає. А всі заяви міжнародних партнерів, а також виїзд родин дипломатів США та Британії – це лише нагнітання паніки. Як минув перший у новому році день роботи парламенту і чому його штурмували ФОПи – в репортажі LB.ua.

Фото: Lb.ua

Депутати відпочили й спокійні

Перше пленарне засідання 2022 року розпочалось під акомпанемент акції протесту руху SaveФОП, представники якого заблокували рух автотранспорту на під’їздах до вулиці Грушевського. Підприємці, які протестували майже кожного дня ще наприкінці минулого року, вимагають від парламентарів скасувати касові апарати для певних груп. Хоч у вівторок мітингувальників було менше, ніж поліції та нацгвардійців, силового протистояння уникнути не вдалося.

Фото: Анна Стешенко Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Анна Стешенко

В самому ж парламенті було на диво спокійно. В кулуарах обранці з різних фракцій розповідали, що не очікують повномасштабної ескалації. Дехто відверто зізнавався, що лише повернувся з теплих країн. «Ніхто не переймається. Дана команда не панікувати», – розповів LB.ua один з членів «Слуги народу».

Після традиційних виступів з трибуни керівники фракцій у закритому режимі зустрілися з керівництвом безпекового блоку. По завершенні зустрічі міністр оборони Резніков, як і після вчорашнього засідання РНБО, заявив про відсутність реальних загроз повномасштабного вторгнення. За його словами, Росія, хоча й нарощує присутність військових угрупувань, але не критично у порівнянні з весною минулого року.

Наостанок міністр запевнив, що у будь-якому випадку наша армія здатна адекватно відповісти окупантам. Та закликав не збирати «тривожну валізу».

Без плану евакуації

Але така заспокійлива тональність була не у всіх. Так, колишній голова фракції «Голос» Ярослав Железняк розповів, що на його запит про наявність плану евакуації та варіантів роботи парламенту у разі масштабної агресії керівництво Ради конкретних відповідей не дало. «Насправді плану немає», – переконаний він. Втім, додав: теж не вірить у варіант нового загострення в масштабах усієї країни. Як і не збирає жодної валізи. «У разі чого, я та моя родина будемо тут», – заявив він LB.ua.

Його колега по фракції, учасник україно-російської війни Роман Костенко зазначив, що у разі необхідності Збройні Сили відреагують належно. І всі плани точно вже давно підготовлені.

«Чи зібрав я тривожну валізу? Я ж полковник спецпідрозділу, вона завжди у мене напоготові, – відповів він на запитання LB.ua. – Такі валізи нам потрібні завжди. Не тому, що Росія завтра нападе. Ми маємо бути готові до цього кожного дня».

Фото: facebook/Роман Костенко Роман Костенко

У «Батьківщині» теж рекомендували не панікувати. Представник фракції Тимошенко Вадим Івченко впевнений, що панічні настрої нагнітають спеціально: «Хочуть змусити нас фактично виконати Мінські угоди. У такому випадку може відбутися зміна вектору України, адже у виборах зможуть брати участь ще два мільйони людей, які знаходяться під впливом російських ЗМІ».

Ще один досвідчений парламентар припустив, що Росія спробує дестабілізувати Україну зсередини. «Зростання цін, коливання курсу, тарифи, проплачені мітинги з постраждалими, стрілянина. Можливі відключення світла, кібератаки, які вже бачили. Ворога, щоб перемогти, треба здивувати. У нашому випадку – довести до ручки. Така гібридна війна вже в гострій фазі», – переконаний співрозмовник LB.ua.

Попри такі переважно спокійні настрої, депутати (окрім ОПЗЖ) 282 голосами підтримали спільну заяву про неприпустимість ескалації та шантажу РФ.

Штурм

Фото: Анна Стешенко

Поки парламент працював, мітинг підприємців декілька разів мігрував від будівлі парламенту до Майдану і назад. Але ближче до 15.00, коли традиційно закінчується пленарне засідання, зі сцени почали закликати людей гуртуватися на площі Конституції, і натовп рушив до парламенту. Це була вже не перша спроба SaveФОП «штурмувати» парламент, однак найбільш масована. В поліцію полетіли різні предмети, очікувано почалася справжня бійка, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Всі входи до парламенту, як і завжди у таких випадках, оперативно зачинили, депутатам довелося залишати будівлю через підземні переходи до будівлі комітетів.

Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Олександр Рудоманов Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua

Рух SaveФОП анонсував безстрокову акцію протесту, тож наступні два пленарні тижні депутатам доведеться працювати, фактично, в облозі.