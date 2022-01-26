Усіх затриманих на мітингу ФОПів відпустили, – Стефанчук (доповнено)

Правоохоронці відпустили усіх затриманих учора на мітингу ФОПів під Верховною Радою людей. Про це на пленарному засіданні парламенту повідомив спікер Руслан Стефанчук.

"Інформація, яка є в мене зараз – всі люди, які були затримані, – відпущені. Все ж таки я прошу міністра внутрішніх справ якось висвітлити питання", – зазначив він.

МВС повідомляло, що під час сутичок 25 січня постраждали 18 правоохоронців та троє учасників акції, але кількість затриманих не озвучувало. Доповнено. Кількість затриманих склала 63 людини, з них ФОПами є 38. Їх усіх відпустили, повідомили в пресслужбі Національної поліції.

"Під час заходу учасники акції поводили себе агресивно, намагалися прорвати кордон поліцейських та потрапити на територію ВРУ. При цьому вони влаштували штовханину, застосовували сльозогінний газ, палили файєри і димові шашки, кидали у бік правоохоронців каміння та інші предмети. На вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагували", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, ФОПи вийшли на черговий протест із вимогою скасувати обовʼязкове використання касових апаратів для окремих груп підприємців, що набуло чинності з цього року. Мітинг від початку був мирним, однак близько 15 години, коли нардепи завершували пленарну роботу, почалися зіткнення.

Протестувальники намагались штурмувати парламент, силовики стали чинити їм опір. Після сутичок у мережі поширювали інформацію, що один з мітингарів загинув, але у МВС це офіційно спростували. Правоохоронці за фактом сутичок відкрили три кримінальні провадження за статтями про хуліганство і погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Сьогодні біля будівлі Верховної Ради ще до початку засідання правоохоронці встановили паркан. Учасників мітингу менше, ніж було вчора – близько 100.