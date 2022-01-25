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Поліція відкрила два кримінальних провадження через сутички біля Верховної Ради

Внаслідок дій мітингувальників 18 поліцейських та 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Поліція відкрила два кримінальних провадження через сутички біля Верховної Ради
Фото: Lb.ua

Внаслідок дій мітингувальників у центрі Києва сьогодні отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості вісімнадцять поліцейських та троє учасників акції. За цими фактами поліція відкрила два кримінальних провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У поліції нагадали, що сьогодні під час акцій у центрі Києва між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички. За інформацією правоохоронців, активні учасники акції поводили себе агресивно, намагалися прорвати кордон поліцейських на охоронювану територію ВРУ та вчинили штовханину. На неодноразові вимоги співробітників поліції припинити свої дії мітингувальники не реагували, тож аби відновити правопорядок, поліцейські негайно втрутилися у ситуацію та відтіснили їх.

"18 поліцейських та 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Учасників, які чинили супротив законним вимогам правоохоронців та вчиняли протиправні дії, доставили до Печерського управління поліції", - сказано у заяві.

У поліції також спростували інформацію про нібито смерть одного із мітингувальників. За даними правоохоронців, чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу.

"За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, та за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 грудня біля Ради сталися сутички ФОПів із силовиками, були травмовані та затримані.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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