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ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)

Частина мітингувальників рушила до Офісу президента.

Фото: Анна Стешенко

Уранці вівторка, 25 січня, у Києві заблоковано весь урядовий портал. У зв’язку із акцією ФОПів проти ухвалення Радою РРО (реєстратори розрахункових операцій) охорону будівлі парламенту посилено.

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua з місця події.

Пі будівлею Ради зібралися вже сотні мітингувальників. Уранці організатори акції встановили сцену.

ФОПи обіцяють перекрити весь урядовий квартал.

Оновлено 15:30. За словами кореспондента, на мітингу відбулись сутички. За попередніми даними, є постраждалі та затримані. 

Оновлено 15:11. Засідання парламенту закінчилося, але учасники мітингу лишаються під будівлею. Ситуація загострюється, протестувальники намагають прорватися до булівлі, продовжують вимагати зустрічі зі спікером парламенту та скасування РРО для окремих категорій підприємців.

Охорона парламенту зачинила основні двері будівлі, нардепи полишили будівлю через підземні переходи. Правоохоронці відтісняють натовп у бік Маріїнського палацу.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Оновлено 10:24. Під Верховною Радою відбувається одночасно два мітинги. Одні других називають зрадниками.

Учасників цих акцій розділяє кордон поліції, повідомляє кореспондент LB.ua.

Одне з крил ФОПів вимагає прибрати буси, інакше буде бійка.

Оновлено 12:50. Частина учасників акції рушила від парламенту до Офісу президента на вул. Банковій. Мітингувальників до ОП не пускають, вони стали перед входом.

Згодом протестувальники продовжили рух Хрещатиком.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Анна Стешенко

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Анна Стешенко

Рух SaveФОП об'єднує малих підприємців, які вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Конкретно вони вимагають прийняття законопроєктів №3853-1 та №3993, а також скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями. 

Із середини грудня представники руху проводили "податковий майдан" на Майдані Незалежності.

17 грудня біля Ради сталися сутички ФОПів із силовиками, були травмовані та затримані.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
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