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Арахамія заявив про дані щодо "напівпорожніх палаток та мобільних казарм" з російськими військовими неподалік України

Активної підготовки до нового вторгнення немає.

Арахамія заявив про дані щодо "напівпорожніх палаток та мобільних казарм" з російськими військовими неподалік України
Фото: Анна Стешенко

Безпекова ситуація в Україні контрольована і принципово не відрізняється від стягування Росією військ, що відбувалося минулої весни.

Станом на зараз немає загрози нового воєнного вторгнення Росії, і на найближчий час це не прогнозується. Про це в кулуарах парламенту повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ситуація контрольована. Ми живемо в умовах війни вже 8 років, нічим не краще і не гірше за весну. Весною ви ж не готували валізи? Просто зараз через західні ЗМІ нагнітається ця ситуація. Декілька є гіпотез, чому це так робиться, але отстаточної версії немає. Але ситуація сама по собі майже нічим не відрізняється (від весни. – Ред.)", – зазначив нардеп.

Арахамія додав, що "тривожну валізку" збирати не буде і не може, бо є військовозобовʼязаним, і "коли буде час – прийду до пункту збору і виконувати накази командира".

"Ми бачимо, що це інформаційна складова невійськова. Учора були відкриті дані про те, що ці накопичувальні заходи РФ, де є палатки і мобільні казарми, що вони напівпусті, але зі спутника виглядає дуже застережливо", – повідомив очільник парламентської фракції СН, додавши, що активної підготовки до вторгнення немає.

Нагадаємо, учора Рада нацбезпеки і оборони України провела засідання щодо питань зовнішніх загроз державі. За його результатами секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що ситуація із безпекою в Україні є абсолютно контрольованою, у поточних подіях немає нічого нового. Він додав, що "останнім часом відбувається багато інформаційних подій, багато парамілітарної белетристики в засобах масової інформації". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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