Сьогодні в Україну прибуде третій літак із військовою оборонною допомогою, виділеною США.

Про це в кулуарах парламенту повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає кореспондент LB.ua.

Він зазначив, що від російської загрози Україні "живиться світ", але завдяки цьому Україна нарешті має змогу на всіх міжнародних майданчиках заявляти про необхідність антиросійських санкцій зокрема й проти "Північного потоку-2".

"Нарешті світ повинен дати нам можливість озброїти наші збройні сили і захищатися. Нарешті уряд Німеччини новий повинен припинити блокувати нам придбання зброї для нашого захисту. Нарешті наші партнери збільшують кількість військової допомоги, і сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду США в рамках цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана на суму 200 млн доларів", – зазначив він.

Резніков нагадав, що перед тим Великобританія доставила Україні системи протитанкової техніки. Ця допомога продовжується і будуть продовжуватися.

"Країни Балтії, Польщі сьогодні стоять разом з нами. Щоденно я спілкуюся з міністрами оборони різних країн, які чітко задають запитання, що нам потрібно – ми говоримо, що нам потрібно, і нам готують цю допомогу", – зазначив голова оборонного відомства.

Нагадаємо, 27 грудня 2021 року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, якийсанкціонує виділення військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.

У січні американський канал CNN повідомив, що Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони.

Штати постачають в Україну, зокрема, медичне обладнання, боєприпаси, високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження. У 2021 держава отримала від ША допомоги на суму більше 275 млн доларів.

22 січня до України прибув перший літак із допомогою – 90 тоннами летальної зброї, а вже наступного дня – другий, також із летальною зброєю.