Канада порадила своїм громадянам виїхати з України через загрозу військових дій

Канада порадила своїм громадянам, чия присутність в Україні не суттєва, виїхати з країни, а також відмовитися від "необов'язкових поїздок". Це пов’язано із агресією Росії та накопиченням її військ навколо та всередині України.

Оновлені рекомендації з'явилися на урядовому сайті Канади 25 січня.

"Рекомендуємо уникати усіх не суттєвих подорожей до України через російську агресію та накопичення військ навколо та всередині країни. Якщо ви перебуваєте в Україні, подумайте, чи ваша присутність є суттєвою", – зазначено в повідомленні.

Крім того, МЗС Канади радить узагалі не відвідувати тимчасово окуповані РФ території Луганщини та Донеччини і Крим у зв'язку з тим, що "наша спроможність надавати консульську допомогу тут дуже обмежена".

За даними українського МЗС, станом на 24 січня лише чотири держави повідомили про евакуацію частини співробітників посольств. Це США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

24 січня Держдеп США дозволив працівникам посольства Штатів у Києві добровільно покинути країну. Члени їхніх родин повинні зробити це в обовʼязковому порядку. Рішення ухвалено "як особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки". МЗС України вважає це рішення передчасним і називає надмірною пересторогою.

В Естонії після заяви США зразу повідомили, що не збираються висилати своїх дипломатів.

Після цього ЗМІ оприлюднили заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля. Згідно із нею ЄС не висилатиме своїх дипломатів і їхні родини з України слідом за Штатами.

Згодом стало відомо, що Франція, Латвія, Польща, Угорщина, Грузія та низка інших країн не планують евакуювати дипломатів з України.