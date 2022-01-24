Борис Джонсон: дані британської розвідки щодо можливого вторгнення РФ "похмурі, але не неминучі"

"Дуже важливо, щоб люди розуміли, що це може бути новою Чечнею".

Премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що розвідувальні дані стосовно російського вторгнення в Україну "похмурі, але не є невідворотними".

Він також вважає, що будь-який конфлікт може стати "новою Чечнею", цитує його заяву Reuters.

"Ми маємо зробити це дуже зрозумілим для Кремля, для Росії, що це буде катастрофічним", – заявив премʼєр Британії.

На питання, чи вважає він вторгнення неминучим, він сказав: "Розвідка досить похмура щодо цього. Я не думаю, що зараз це якимось чином невідворотно, я думаю, що разум все ще може взяти гору".

Британський премʼєр зазначив, що сьогодні буде обговорювати це питання з іншими європейськими лідерами.

"Нам також потрібно передати повідомлення, що з російської перспективи вторгнення в Україну буде болючою, насильницькою та кривавою справою, і я думаю, що дуже важливо, щоб люди розуміли, що це може бути новою Чечнею", – наголосив він.

Нагадаємо, учора британське МЗС з посиланням на зібрані дані поширило повідомлення, що Росія хоче привести до влади в Україні проросійських політиків, кандидатом на роль президента України називають колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва.

Сам екснардеп це заперечив, а російське МЗС назвало поширені дані "дезінформацією".

В Офісі президента України зазначили, що британська розвідка не повідомила щодо плану Росії поставити прокремлівського ставленика на чолі України нічого такого, чого б не розуміли українці. Але у Києва "нема жодного сумніву в тому, що британський уряд абсолютно чітко, в деталях, в персоналіях розуміє, що відбувається в Україні".

Великобританія підтримує Україну перед обличчям російської агресії, зокрема й постачанням протитанкового озброєння. Водночас Сполучене Королівство почало відкликати частину своїх дипломатів із України на тлі "зростання масштабів загрозливих дій Росії".